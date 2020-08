Brutal bienvenida: Hijo de Rey Mysterio firmó con la WWE y recibió una paliza sin piedad

El hijo de Rey Mysterio, Dominik Gutiérrez, tiene su debut programado para Summerslam, el magno evento del verano de la WWE, y ayer firmó el contrato; pero su futuro rival, Seth Rollins, quiso darle “un adelanto” de lo que le espera y le propinó tremenda paliza sobre el cuadrilátero.

A dos semanas del show en el que debutará el vástago del célebre gladiador, se dio cita para firmar sobre el cuadrilátero el contrato que lo vinculará con la empresa, momentos después de hacerlo se encaró con Rollins y las cosas se salieron de control.

After signing the dotted line, @35_Dominik is officially a WWE Superstar! Next stop, #SummerSlam . #WWERaw @WWERollins pic.twitter.com/FRt9xKGRiW

En apariciones fugaces recientes, el hijo del 619 había utilizado un palo de bambú para castigar a los rivales de su padre, pero esta vez las cosas se invirtieron y entre Seth Rollins y su discípulo Murphy sometieron a Dominik, lo ataron con las cuerdas y comenzaron a darle golpes en el pecho y en la espalda con armas como la que usaba Dominik para castigarlos.

Moments after signing his WWE and #SummerSlam contract, @35_Dominik finds himself at the mercy of @WWERollins & @WWE_Murphy. #WWERaw pic.twitter.com/wccNUc5hby

— WWE (@WWE) August 11, 2020