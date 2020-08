California: Enjambre de sismos en Salton Sea hace temer que se afecte la Falla de San Andrés

El lunes 10 de agosto ocurrió un enjambre de pequeños terremotos en California, cerca de la frontera con México, que está siendo monitoreado de cerca por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), para ver si podría aumentar la posibilidad de un evento mucho mayor en la falla de San Andrés.

Es solo la cuarta vez en los 88 años de registros modernos que se produce un enjambre de este tipo en esta parte de California, una región que genera preocupación entre los sismólogos por la posibilidad de que pueda desencadenar un terremoto significativo en la falla de San Andrés.

En una serie de tuits, la sismóloga Dra. Lucy Jones aclaró que este tipo de enjambre de sismos se ha registrado antes y que “la mayoría de los sismos se encuentran muy cerca (unos pocos kilómetros) de su sismo principal, por lo que creemos que hay un aumento en el riesgo cuando los terremotos ocurren dentro de los 10 km de San Andreas. 1 km de distancia sería mucho más riesgoso que 10. Los terremotos de hoy están a ~ 12 km de distancia. No voy a acortar mis vacaciones.”

El enjambre de sismos del lunes está más lejos de la falla de San Andrés que el enjambre de 2016, dijo Lucy Jones.

Los científicos no han visto un sismo que haya desencadenado un terremoto más grande a más de 6.2 millas de distancia, y la secuencia del terremoto del lunes está a unas 7.5 millas de la falla de San Andrés, dijo Jones.

We’re having a Salton Sea swarm. It’s the fourth time since 2001. This is in the Brawley Seismic Zone about 12 km south of the end of the San Andreas fault

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) August 10, 2020