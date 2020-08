El último Blockbuster se convierte en Airbnb por 3 noches y se hace viral

Puedes alquilar por 3 noches a sólo $4 dólares por noche en la última tienda Blockbuster del mundo... y pasar horas viendo películas en pijamas

La última tienda Blockbuster que queda en el mundo está experimentando un cambio de imagen… ¡se está convirtiendo en una propiedad de alquiler para una fiesta de pijamas épica al final del verano!

Sandi Harding, la gerente del único Blockbuster superviviente, radicado en Bend, Oregon, está convirtiendo la tienda en un Airbnb solo por 3 noches… y la experiencia única en la vida ya se convirtió en algo viral en social media.

Por ejemplo, en la cuenta oficial de Blockbuster en Twitter, no se publicaba un nuevo “post” desde 2014, fue este, anunciando el cierre de sus tiendas en todo Estados Unidos:

Last chance! BLOCKBUSTER stores close at 5 pm today! Discounts up to 90%! Get DVDs and Blu-rays for 99¢! http://t.co/OMKNh7z0Gx — Blockbuster (@blockbuster) January 12, 2014

Y hoy regresaron con 3 nuevas publicaciones:

Un retuit de Airbnb:

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW — Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020

Un saludo…

Just checking in. 👋 — Blockbuster (@blockbuster) August 11, 2020

Y una despedida:

Ok, we've seen enough. Checking out. — Blockbuster (@blockbuster) August 11, 2020

Los 3 afortunados que reciban una de las reservaciones tendrán la oportunidad de disfrutar de una pijamada “de película”: recibirán las llaves de la tienda, literalmente, y pueden ver todas películas que quieran en una sala de estar improvisada completa con sofá, lámparas y almohadas.

Las películas no son divertidas sin bocadillos… y esta fiesta de pijamas de Blockbuster incluye pizza, Pepsi, dulces y palomitas de maíz gratis, además de cualquier otra cosa más que quieras traer.

Toda la colección de películas de la tienda está disponible, además de los videojuegos. Ah, y hay un reproductor de VHS… siempre que recuerdes cómo funciona.

Las reservaciones para 3 noches están disponibles en Airbnb a partir del lunes a la 1 p.m. PT, pero debes ser residente del condado de Deschutes para reservar el Blockbuster solo por una noche.

Las fiestas de pijamas durante la noche están programadas para el 18 y 20 de septiembre y el lugar tiene capacidad para 4 personas.

Blockbuster era una cadena de tiendas donde podías rentar películas y videos en los 90, y con la llegada de los servicios de “streaming” como Netflix, Hulu, etc. fue desapareciendo hasta que sólo quedó esta tienda en Oregon.

Y para que no olvides que estamos en 2020, los huéspedes también recibirán cubiertas faciales, toallitas desinfectantes y desinfectante de manos sin fin.