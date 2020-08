Incrementan en un 137% los casos de coronavirus en los niños de Florida

Un revelador informe del Departamento de Salud de Florida deja entrever que los casos de coronavirus también están acechando a la población más joven de este estado. Según los datos, la cantidad de casos de COVID-19 en Florida se ha más que duplicado en el último mes.

Los casos de coronavirus entre los niños también aumentaron en todo el país durante aproximadamente el mismo período. En Florida, el número total de casos en niños menores de 17 años aumentó de 16.797 el 9 de julio a 39.735 el 9 de agosto, lo que representa un aumento del 137 por ciento, de acuerdo a los datos facilitados por el Departamento de Salud.

Florida reports a 137% increase in virus infections in kids in the past month. During that same time period, hospitalizations jumped 105%. https://t.co/SHLBIFV8lQ

Las hospitalizaciones por coronavirus entre la población más joven aumentaron de 213 a 436 durante ese mismo período, lo que supone un incremento del 105%. Las muertes de niños aumentaron de cuatro a siete en ese mismo período.

En todo el país, el número total de casos de COVID-19 entre niños aumentó de 179,990 el 9 de julio a más de 380,000 el 6 de agosto. Eso es un incremento del 90%. Esos datos fueron reflejados en un informe publicado el lunes por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles.

Florida officials swear local school districts have local control … while challenging the plan Hillsborough made after listening to medical experts.

Also: "He [DeSantis] said that, for children, COVID-19 is 'lower risk than seasonal influenza.' ” https://t.co/Zb2vsiljsB

