Se suicidó joven heredera del equipo NY Giants

Hilary Tisch, hija del presidente y copropietario del equipo de fútbol NY Giants, Steve Tisch, murió de un aparente suicidio a los 36 años.

“Hilary era una persona amable, cariñosa y hermosa“, dijo su padre en un comunicado proporcionado por el equipo a People. “Su madre, hermanos y yo estamos devastados por su fallecimiento. Deja un agujero en nuestros corazones y nuestras vidas”.

“Ella, como tantos otros, luchó valientemente contra la enfermedad de la depresión durante todo el tiempo que pudo”, agregó. “La amamos y la extrañaremos mucho. Nuestra familia está completamente desconsolada y está de luto por su trágica pérdida. Pedimos privacidad durante este momento tan difícil”.

Hilary murió ayer en el hospital no identificado, luego de un aparente intento de suicidio durante el fin de semana, informó TMZ.

Era diseñadora de joyas y gemóloga, y una de las socias fundadoras de Doen, una marca con sede en Los Ángeles. Vivían entre esa ciudad y Aspen (Colorado), con su perro Pearl.

En su biografía dijo que además de las joyas antiguas, sus pasiones incluían “descubrir y coleccionar muebles antiguos, objetos y ropa hermosa tanto antigua como nueva. Por lo general, me atraen piezas únicas y especiales que parecen modernas a pesar de su edad”.

También se ofreció como voluntaria en la organización sin fines de lucro “Operation Smile” con su padre y hermanos, para brindar cirugías gratuitas a las personas con labio leporino y paladar hendido.

