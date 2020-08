Incendio de 6,500 acres estalla cerca del lago Hughes en Los Angeles National Forest

Autoridades ordenaron evacuaciones y temen que el incendio se extienda rápidamente debido al clima seco y las altas temperaturas

Los bomberos estaban luchando el miércoles contra un incendio de vegetación que se extendió rápidamente a 6,500 acres cerca del lago Hughes en el Bosque Nacional de Los Ángeles, al norte de Santa Clarita y al oeste de Lancaster y tenía el potencial de quemar alrededor de 1,000 acres, según los reportes.

BRUSH FIRE | FS78 #LakeHughes | N Lake Hughes Rd x Pine Canyon Rd | 2ND ALARM | UPDATE: (2) Type I Engine Strike Teams requested immediate need to Lake Hughes Rd and Pine Canyon Rd for structure protection. Fire is now 6,500+ acres and spreading rapidly. #LakeFire #LACoFD — LACoFD Incident Alerts (@lacfd) August 13, 2020

Se anunciaron evacuaciones en los alrededores de Lake Hughes.

Los alguaciles del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) ayudarán a los vecinos del Valle de Santa Clarita que deban salir de sus casas.

#EVACUATIONS have commenced for the area of Lake Hughes Rd w/o Pine Cyn Rd & s/o Dry Gulch Rd #LakeFire https://t.co/ykqTC0yrMN — LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 13, 2020

#LakeFire #LakeHughes 6500-7000 acres rapid rate of spread running uphill. Evacs in progress NOW for residents of Lake Hughes. Air resources assigned:

S-2’s: T76 T78

LAT’s: T15 T131 (4 more on order)

VLAT’s: T910

Copters: HT25M C11 C16 C18 C19 C7 C305 C531 HT37S C3 HT720 C10 pic.twitter.com/jcwFELXpOc — SoCal Air Operations (@SocalAirOps) August 13, 2020

El llamado Lake Fire estalló en algún momento antes de las 4 p.m. cerca de la intersección de North Lake Hughes Road y Pine Canyon Road, en el condado de Los Ángeles.

El humo del incendio se podía ver desde el condado de Ventura.

Smoke from the #LakeFire in LA County visible from many areas of Ventura County. pic.twitter.com/rkzMYUOTXQ — VCscanner (@VCscanner) August 12, 2020

No se han reportado lesionados o daños estructurales.