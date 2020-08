Un hombre de Miami recibe un aviso de violación del código de la ciudad por trabajar desde casa en plena pandemia

Alguien presentó una queja de forma anónima a la ciudad de Miami acerca del abogado David Winker, que tiene casos pendientes contra la administración de ese municipio del sur de la Florida. Ahora el Departamento de Aplicación del Código le está diciendo que necesita obtener la documentación adecuada para administrar un negocio desde su casa. Winker sostiene que está trabajando en la mesa de su cocina en medio de la pandemia como muchos residentes de Miami.

El incidente ha hecho que un comisionado de la ciudad se pregunte si el caso de Winker ilustra la necesidad de aclarar mejor el código relacionado con el trabajo desde casa en medio del esfuerzo continuo de la comunidad para reducir la transmisión.

Winker, según una información de Local 10 News, tiene varias demandas pendientes presentadas contra la ciudad de Miami en casos que abarcan la aplicación de las reglas de retroceso de los desarrolladores hasta una petición para retirar al comisionado de la ciudad de Miami Joe Carollo y las batallas judiciales en curso. “Lo hemos golpeado en la corte cuatro veces seguidas”, comentaba Winker.

El viernes, el abogado dijo que alguien colocó un aviso en su puerta con cuatro de las seis violaiones del código relacionadas con el trabajo desde casa.

