Incendio en Azuza amenaza viviendas y obliga a evacuaciones

Las autoridades dijeron que el fuego está ardiendo en las laderas de la comunidad de Mountain Cove y que no hay una amenaza inminente para estructuras

El jueves en la tarde, los bomberos corrían para proteger un vecindario de casas después de que estalló un incendio en las colinas sobre Azusa, en el valle de San Gabriel, al pie de las montañas de San Gabriel en el condado de Los Ángeles.

El llamado Ranch Fire, que comenzó alrededor de la 1:30 p.m. cerca de las carreteras San Gabriel Canyon y Ranch, llevó a la policía de Azusa a anunciar la evacuación inmediata de la comunidad de Mountain Cove.

No se reportaron heridos ni daños estructurales de inmediato.

#ranchfire Update 830pm- Fire is still at 3000 acres plus with 0% containment and remains burning on the adjoining hillside of Mt Cove Community. Evacuations and road closures remain in place with no imminent threat to structures.@_Area_D @LACoFDPIO pic.twitter.com/dGH80vnfih — Azusa Police (@AzusaPD) August 14, 2020

El fuego se extendió rápidamente en condiciones secas, pasando de una estimación inicial de 10 acres a al menos 3,000 acres a las 8 p.m.

FIRST FIRE…in the daytime 🤔(tap photo to expand) After fighting its first fire under cover of darkness overnight on the #LakeFire, our second new Firehawk, COPT22, worked hard to protect structures on the #RanchFire today above @cityofazusa

📷@WillLesterPhoto @ivdailybulletin pic.twitter.com/rxpAwAgn8A — LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) August 14, 2020

Mientras las llamas se acercaban a varios vecindarios, parecía que los vientos estaban empujando el fuego más profundamente en el Bosque Nacional Ángeles, moviéndose en una dirección alejada de las casas.

No se conoce la causa del incendio.

Evacuaciones

Los residentes de Mountain Cove que viven al norte y al oeste de Turning Leaf Way y Boulder Ridge Court, así como al sur de Highwood Court, recibieron órdenes de evacuación obligatorias a media tarde.

También se emitieron advertencias de evacuación voluntarias para los residentes al norte de Highwood Court.

Los residentes evacuados pueden buscar ayuda en la Universidad Azusa Pacific, dijo el Departamento de Policía.

El Fairplex en Pomona está aceptando caballos que necesitan alojamiento. Los propietarios deberán traer comida, agua y ropa de cama para los caballos.