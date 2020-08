Promueven jornada de entrega de armas de fuego en Queens

Junto a la Fiscalía del condado, el NYPD y líderes comunitarios están haciendo un llamado para sacar pistolas de las calles de manera anónima y sin cuestionamientos, esté sábado y el próximo, con un incentivo de $200 por cada una

Los residentes de la ciudad de Nueva York, al igual que las autoridades, están muy preocupados por la escalada que han registrado los ataques con arma de fuego en la Gran Manzana en los últimos meses por lo que siguen empeñados en sacar de las calles la mayor cantidad de dispositivos de armas.

Y como parte de la campaña que en los últimos años ha venido adelantando el NYPD para poner freno a los ataques violentos, este sábado habrá una jornada de recolección de armas en Jamaica, Queens, donde se han registrado varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de un adolescente de solo 14 años hace un par de semanas.

Bajo el lema “Sacando armas que funcionan“, la policía de Nueva York, junto a la Fiscalía de Queens, piden a la comunidad que se sume a las labores contra el freno a la violencia y entreguen sus armas, en un acto que mantendrá en absoluta confidencialidad la identidad de quienes las lleven este fin de semana y el próximo.

Los eventos de entrega de las armas, tendrán lugar este sábado 15 de agosto en la Iglesia Comunitaria de Springfield, en Jamaica y el próximo 22 de agosto, en la iglesia Macedonia Baptist de Far Rockaway.

“Este verano hemos visto un repunte horrible en los tiroteos. Este aumento en la violencia armada es inaceptable, pero podemos hacer algo al respecto. Los dos eventos de recompra de armas que estoy organizando con el NYPD, son una forma de detener el derramamiento de sangre. Cada arma que se saca de nuestras calles es una tragedia evitada”, aseguró la fiscal de Queens, Melinda Katz.

La funcionaria de justicia agregó que a fin de ganarle la guerra a la violencia, urge la participación activa de la comunidad.

“No podemos seguir adelante sin salir de esto. Necesitamos que todos trabajemos juntos: mi oficina, las autoridades de cumplimiento de la ley, nuestros líderes religiosos y todos en la comunidad, para detener la violencia”, mencionó Katz.

“El objetivo final de esta iniciativa es sacar la mayor cantidad de armas posible de las calles del condado de Queens y hacer que nuestra comunidad sea segura para todos y todos somos socios en esta misión”.

La policía explicó que quienes acudan a la cita y entreguen sus armas, recibirán $200 como incentivo, sin importar si las armas tienen salvoconductos o si no cuentan con permisos para su porte y si no pueden asistir esta vez, también pueden contactar directamente a los cuarteles de policía de cada barrio.

“Pueden entregar un arma al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) a través del programa Cash for Guns. El NYPD ofrece $200 a cualquier persona que entregue un arma. Este programa es parte de un esfuerzo continuo para alentar a los neoyorquinos que poseen armas a que las entreguen de forma anónima”, dijo la detective Sophia Mason, vocera del NYPD. “Para entregar un arma por $200, primero llame a la comisaría de la policía local para obtener instrucciones sobre cómo participar en el programa Cash for Guns. No es necesario que se identifique y no se le harán preguntas”.

Además de las armas de fuego y de largo alcance, también se aceptarán rifles, escopetas y pistolas de aire comprimido.

Celina Moreno, quien vive en Jamaica desde hace más de 20 años, se declaró muy preocupada con el auge de los tiroteos que ha escuchado en su vecindario en los últimos meses y aunque manifestó que actividades como la entrega de armas son de buena fe, se mostró pesimista sobre sus resultados.

“Creo que lo que la policía tiene que hacer es tener más presencia en las calles y sacar a los delincuentes, porque es obvio que si le pides a un asaltante o pandillero que lleve su pistola por $200, no lo va a hacer, pues su meta es seguir haciendo cosas malas”, dijo la madre de dos adolescentes, agregando estar inquieta por las cifras de hechos violentos.

“No sé que es lo que está pasando, porque esto aquí había estado tranquilo por un tiempo, pero ahora se puso feo otra vez y cada momento cuando mis hijos están afuera es una pesadilla de miedo para mi”, dijo la mexicana.

La ecuatoriana Rosa Guayas, quien vive en Queens hace más de 40 años, también se declaró preocupada por la ola de violencia en el condado y la ciudad y apoyó el programa de entrega de armas.

“Por acá, mayormente en los proyectos, se oye mucho pum-pum todos los fines de semana, pero no creo que sea porque la policía no hace nada, al contrario, ellos están haciendo un buen trabajo, pero hay muchas armas en las calles que hay que decomisar”, dijo la abuela.

Las cifras del NYPD muestran que en la ciudad ha habido un aumento de casi el 137% en los tiroteos, mayormente en horas del día, hecho que causa gran alarma. El incremento de este tipo de actos en horas diurnas fue de 85% entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020, pasando de 85 casos a 192.

Según las estadísticas de la Uniformada, en general entre mayo y julio de este año, hubo 168 incidentes, muy por encima de los datos del año pasado, cuando se reportaron 71 acciones con armas de fuego. Los tiroteos en los últimos tres meses han dejado a 192 víctimas, entre muertos y heridos.

¿Dónde será la jornada de entrega de armas?