VIDEO: El error más chusco de un árbitro en lo que va del año sucedió en el fútbol femenil mexicano

En un hecho sumamente chusco, este jueves el árbitro central de un duelo de la liga femenil mexicana pitó el inicio de la segunda mitad de un partido, pero sin darse cuenta que no había balón para jugar y que uno de los equipos aún no estaba completo.

Sucedió en el duelo que disputaron las Chivas de Guadalajara contra las Bravas de Juarez en Chihuahua, cuando tras volver del medio tiempo el silbante Yonatan Peinado dio la señal de “jueguen”, pero no había con qué. Instantes después alguien arrojó un balón al centro del campo y las rojiblancas faltantes entraron corriendo a la cancha, lo que desató una serie risas de los presentes y los comentaristas de la cadena que televisaba el partido.

Esto es una chulada, en Femenil Juárez Vs chivas el árbitro da el silbatazo para inicio del segundo tiempo y no hay balón y chivas no está completo, como podríamos llamarle a esto. @NellySimon @LigaBBVAFemenil @BoniNunez pic.twitter.com/CvtAp4vC4o

— Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) August 14, 2020