Video: Preguntan en directo a Trump si “se arrepiente de todas sus mentiras”

El presidente Donald Trump ignoró este jueves una pregunta durante su rueda de prensa desde la Casa Blanca. Un reportero le cuestionó sobre si se arrepentía de las “mentiras” que ha soltado desde que es presidente.

“¿Se arrepiente de todas las mentiras que ha hecho al pueblo estadounidense”, formuló el reportero del HuffPost, S.V. Dáte.

Trump pareció no escuchar bien y le pidió que repitiera: “¿Todo el qué?”.

“Todas las mentiras. Todas las deshonestidades“, insistió Dáte

“¿Quién ha hecho eso”, replicó Trump.

“Usted lo ha hecho”, apuntó el reportero.

Fue en ese momento cuando el presidente hizo una breve pausa y pidió a otro reportero que le hiciera una pregunta.

Durante sus tres años y medio de presidencia, Trump ha hecho declaraciones falsas o engañosas. Sin ir más lejos, en la misma sesión informativa en la que el reportero le cuestionó, el presidente hizo afirmaciones exageradas o inexactas sobre su virtual rival demócrata, Joe Biden.

The Washington Post informó a mediados de julio que Trump ha hecho 20,000 afirmaciones falsas o engañosas durante su presidencia. 1,000 de ellas estarían referidas a la pandemia del coronavirus.

Q: "Do you regret at all — all the lying you've done to the American people?"

Trump: "All the what?"

Q: "All the lying — all the dishonesties."

Trump: "That who has done?"

Q: "You have done."

Trump to next reporter: "Yeah go ahead, please." pic.twitter.com/iNpCkmCkE7

— The Hill (@thehill) August 13, 2020