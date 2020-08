10 mitos sobre el tequila, lo que sí y lo que no debes creer

"Con gusano y en caballito", los mitos y verdades que debes saber sobre el tequila

Probablemente has escuchado que un buen tequila debe traer gusano, que no debe enfriarse y que se debe beber en caballito, para ponerle fin a varios mitos falsos que rodean al destilado mexicano y confirmar los que son ciertos, aquí te dejamos la verdad.

El tequila te pone loco

Falso. La idea de que el tequila te vuelve más loco que otros tipos de licor. En la década de 1950 el tequila de volvió popular en California y se descubrió que muchas personas estaban confundiendo mezcal (el tequila es un tipo de mezcal) con mescalina, el alcaloide psicodélico similar al LSD.

El tequila auténtico tiene un gusano en la botella

Falso. Hay algunos gusanos típicos de las plantas de agave que solían entrar en el proceso. Pero hoy en día, esto no debe suceder.

Sin embargo, puedes disfrutar de los chinicuiles (gusanos rojos) que crecen en las raíces de las plantas de agave y los gusanos de maguey (blancos) que son larvas viven dentro de las pencas del agave salmiana en algún platillo de la gastronomía mexicana, en salsas o sazonados y en tacos.

El tequila no debe enfriarse

Cierto. Aunque actualmente hay tendencias incluyen beber tequila frío e incluso helado. Si el tequila se enfría puede perder algunas de sus características de sabor y olor, explica Casa Sauza.

El tequila caduca

Falso. Al igual que otros destilados, el tequila no pierde sus características con el tiempo. Para lograr conservarlo en óptimas condiciones es necesario mantenerlo herméticamente cerrado, ya que cuando se expone al aire, el alcohol se evapora.

Se recomienda colocar las botellas en posición vertical para evitar que el líquido toque la tapa, lo que puede causar corrosión que afecta el sabor y la calidad.

El tequila debe beberse en un caballito

No necesariamente. Aunque el caballito se usa comúnmente para beber tequila, no es el método más recomendado para consumirlo. El tequila tiene que ver con los aromáticos si realmente quieres apreciarlo, obtienes la mejor experiencia con una copa de vino blanco o donde haya suficiente espacio entre el líquido y tu cara para que puedas captar su aroma, dice Martineau.

De hecho, existe una copa especial en la que se pueden percibir mejor las características del tequila.

El tequila se prepara de cualquier agave

Falso. El tequila no se prepara de un cactus como también existe el mito, el agave no es un cactus. El tequila se prepara exclusivamente de la piña del “agave tequilana weber variedad azul” cuya maduración requiere entre seis o siete años. Con algunos otros agaves de otras especies se elaboran otras bebidas mexicanas como el mezcal, pulque, sotol, bacanora y raicilla.

Todo el tequila sabe igual

Falso. En El Valle de Jalisco las temperaturas más altas y más precipitaciones; está asociado con un estilo de tequila más seco. Los suelos son de color ceniza.

Mientras que en las Tierras Altas, los suelos son ricos en hierro y muy rojos, lo que produce tequilas más dulces y frutales. Debido a que es más fresco y seco en las tierras altas, el agave madura durante un período más largo. Las piñas del agave tienen un nivel de azúcar más alto porque se hacen más grandes, explica en Chantal Martineau, la autora de How The Gringos Stole Tequila en First We Feast.

El tequila añejo es el mejor tequila

Depende. Es cuestión de los gustos y preferencias de cada persona. El mejor tequila puede ser un blanco si te gustan los sabores más intensos del agave. Por otro lado, si prefieres notas más dulces y complejas que solo una barrica de madera puede aportar, el tequila añejo es para ti.

Tequila y Tequila 100% Agave son lo mismo

Falso. Hay dos categorías: Tequila 100% de agave y Tequila.

El tequila 100% agave se elabora exclusivamente con los azúcares obtenidos de la planta del agave y se embotella de inmediato. La categoría de tequila tiene un 51% de azúcar de agave y un 49% de otros azúcares.

El tequila no causa resaca

Depende. Se dice que un tequila 100% de agave, si se toma puro, no causa resaca al día siguiente. Algunos factores que influyen en los efectos de la resaca tienen que ver con la cantidad y frecuencia del alcohol consumido.

Por último, si alguien te dice que un auténtico tequila puede hacerse en cualquier parte del mundo donde crezca agave, es mentira. El tequila tiene que ser mexicano como su Denominación de Origen (DOT) lo indica. Se produce en Jalisco, además de ciertas regiones de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.