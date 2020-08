Murió hispano que había caído de una moto Revel antes de que fuesen suspendidas en Nueva York

Francis Núñez murió a consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente con una moto Revel, tres días antes de que la propia compañía las retirara en Nueva York por problemas de seguridad.

Cuando la medida se tomó, estos vehículos ya habían causado dos muertes en tres accidentes con apenas días de diferencia en julio: Nina Kapur (26), reportera de CBS2, en Brooklyn; y el hispano Jeremy Malavé (32) en Queens.

Núñez es ahora el tercer fallecido. Su accidente sucedió el 25 de julio, cuando él conducía una moto y se estrelló contra un poste en la intersección de Wadsworth Terrace y Fairview Avenue en Fort George, Alto Manhattan.

Sufrió un traumatismo en la cabeza y murió el 4 de agosto, informó Pix11 ayer. Su pasajero de 32 años tuvo una lesión en el tobillo izquierdo, de la cual se está recuperando, dijo la policía.

El alcalde Bill de Blasio calificó estas muertes relacionadas con ciclomotores como “inaceptables”, y agregó que la ciudad habló con Revel antes de que la compañía finalmente tomara la decisión de cerrar su servicio hasta nuevo aviso.

Tras el accidente de Núñez, Adriano Espaillat (D-NY) pidió prohibir en todo el estado las motos Revel, en una carta enviada al jefe del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), Mark Schroeder.

Man dies more than a week after Revel moped crash in Manhattanhttps://t.co/Soe9dclyhP pic.twitter.com/rxwX4Rf033

