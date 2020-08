El Puma Rodríguez: Si sus hijas se mueren sin reconciliarse antes… “No pasa nada, nos vemos en el cielo”

Luz María Doria lo puso entre las cuerdas en su show digital 'Charlas con Luz... Ma'

José Luis Rodríguez, conocido popularmente como ‘El Puma’, estuvo de invitado al show digital de Luz María Doria, ‘Charlas con Luz… Ma’. Sin vueltas, la periodista colombiana lo puso entre las cuerdas y le preguntó que pasaría si sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth, y su nieta Galilea, se morían sin antes hacer las pases con él, y su respuesta fue durísima.

“No pasa nada, nos vemos en el cielo (risas)… Yo no voy a apresurar las cosas, nunca lo voy a hacer, Dios me dio chance, si las cosas van a suceder suceden, yo no voy a presionar nada, tiene que ser fluido, eso tiene 34 años”, le dijo El Puma a Luzma, quien en su rostro se notaba que no esperaba una respuesta tan tajante.

Liliana y Lilibeth son hijas de Lila Morillo y José Luis Rodríguez, ellos llevan más de 30 años pelados, exactamente cuando El Puma se casó con su actual esposa, Carolina Pérez, quien además es la madre de su hija menor, Génesis.

El cantante venezolano acaba de sacar un libro autobiográfico, ‘Para Qué Vivir’, donde revela muchos secretos de su vida cotidiana, entre ellos, su lucha por vivir antes de su doble transplante de pulmón, el milagro, su carrera, la visita de Luis Miguel después de la cirugía, la vida con Carolina, y la pelea con sus hijas mayores.

Con mucha valentía y no dejando que se le escapara a las preguntas, Luzma, le insistió sobre el por qué no se reconcilia con sus hijas, sobretodo, teniendo en cuenta que la vida le dio otra oportunidad.

“A mí nunca me gustó el escándalo, jamás, y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se los dije: ‘no me gusta el escándalo, no vayan por ahí’… Nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el sol”, prosiguió El Puma.

Aunque la intención de Rodríguez parecía ser cambiar de tema, Doria no sacó el dedo del renglón y a continuación te compartimos un extracto de la charla, por momentos subida de tono:

-¿Oras por ellas?

“Sí, por qué no, son mis hijas y mi nieta, no son extraños. Mi esposa Carolina, mi hija Génesis, mi hija Lilibeth, mi hija Liliana, mi nieta Galilea… ¿Cuál es el problema? Porque haya este impasse, todo lo hacen público”.

-¿Y si hubiera una promesa de ‘lo vamos a hacer en privado’?

“No, siempre hay esa promesa, la hubo como tres veces o cuatro, siempre fue quebrantado, y mira que se lo dije si lo haces los voy a saber. En Lima, Perú, se lo dije, este es el último chance, pero enseguida en la prensa, yo no ventilo mis cosas personales con la prensa”.

-Muchas persona tienen una rencor hacia el Puma, porque no oyen tu versión, oyen la de tus hijas mayores y dicen: “no puede ser que Dios le dio una oportunidad de seguir viviendo y esto no se resuelve”.

“Porque no saben lo que ha pasado… Eso es problema de ellos, no mío, el que juzga es Dios no uno, la verdad la voy a decir alguna vez. Pasaron cosas muy duras, sobretodo con Génesis y Carolina, un ataque frontal hacia ellas, y si las atacan a ellas, me atacan a mí. No era justo porque Carolina siempre fue buena con las dos, hay una verdad que la gente no la sabe, que la se yo y la sabe Carolina. La más recatada siempre fue Lilibeth, y siempre explosiva Liliana que da comida para la prensa”.

-Las tres te siguen esperando

“Pero no me tienen que esperar solo a mí, sino a mi familia también”.

