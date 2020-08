Joe Biden y Kamala Harris envían condolencias a Trump por muerte de su hermano Robert

La dupla demócrata que reta al presidente Donald Trump para el 3 de noviembre envió condolencias a su rival político, tras la muerte de su hermano Robert.

“Señor presidente, Jill y yo estamos tristes tras enterarnos de que la muerte de hermano menor Robert. Entiendo el tremendo dolor de perder a un ser querido –y sé lo importante que es la familia en momentos como éste. Espero que sepa que nuestros rezos están con ustedes“, compartió el exvicepresidente Joe Biden.

La senadora Kamala Harris (California) retomó el mensaje de Biden para sumarse a las condolencias.

“Doug y yo nos unimos a la familia Biden en enviar nuestras sentidas condolencias y rezos a toda la familia Trump durante estos tiempos difíciles. Perder a un ser amado nunca es fácil, pero ahora nuestros pensamientos están con ustedes”, expresó.

Doug and I join the Biden family in sending our deepest condolences and prayers to the entire Trump family during this difficult time. Losing a loved one is never easy but know that we are thinking of you. https://t.co/j9cVKi8b5A

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 16, 2020