La vez que Vanessa Hudgens recibió su auto amigable con el ambiente no cabía de felicidad

En julio de 2019, la actriz Vanessa Hudgens se compró un auto nuevo. Es de lo más común ver a celebridades comprando vehículos lujosos y costosos, que generalmente se suman a una colección de autos existente.

Pero cuando Hudgens recibió su entrega especial, hubo fotos que evidenciaban su entusiasmo por su posesión. Este acto simplemente demuestra que incluso las celebridades todavía se emocionan con los autos nuevos.

Y no era un coche cualquiera. Fue un Tesla.

