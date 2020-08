Luz Elena González posa en traje de baño junto a su mamá

La actriz de 45 años recibió una lluvia de halagos gracias una imagen en la que se le vio posando en la playa junto a su mamá

Luz Elena González, quien ha causado revuelo en redes sociales por lucir su espectacular cuerpo en trajes de baño, lo hizo de nuevo, peso esta vez posó junto a su mamá en la playa.

Durante los últimos días, la actriz de 45 años no deja de presumir su belleza con diminutos trajes de baño, con los que ha posado desde las playas de Acapulco.

De acuerdo a las publicaciones de la ex reina de belleza, su estilizada figura es gracias al balance que mantiene entre las rutinas de ejercicio y una alimentación saludable, por lo que segura de lo que ha logrado no duda en mostrarse con las diminutas prendas.

Este domingo, la conductora compartió una nueva imagen en la que se le vio posando en la playa junto a su mamá, a quien dedicó una reflexión acerca de las personas que la han ayudado a convertirse en su mejor versión.

En el texto, presentó a su mamá como su mejor amiga y compañera: “Sus palabras sabias me centran, reconfortan y me hacen saber que no hay más grande amor incondicional que el de una madre“, fue parte del texto con el que acompañó la imagen que en pocas horas generó miles de corazones rojos y comentarios en los que sus fanáticos halagaron la belleza de ambas.

“Eres una belleza de mujer y de persona“, “Se ven hermosaas“, “Tan hermosa como la mamá“, “Ya veo por qué eres tan hermosa“, “Par de herPierna perfecta … ya sabemos el origen de tu bello ADN“, “Hermosas notablemente lindas“, “No cabe duda que la belleza es hereditaria“, escribieron algunos seguidores de la modelo mexicana.