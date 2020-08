Cómo remolcar tu auto de forma correcta sin causarle ningún daño

Las grúas de arrastre en los autos pueden salvarte de una situación en caso de que tu auto se averíe, sin embargo, también podrían empeorar el momento si no se realiza el proceso adecuadamente

Los autos pueden padecer cualquier tipo de avería sobre la carretera sin previo aviso, y esto sucede regularmente cuando el vehículo no tiene un buen mantenimiento. Cuando la avería no es reparable o no se cuenta con los medios para hacerlo, no queda ninguna otra opción más que llamar a una grúa para remolcar el auto y llevarlo a un taller.

Pese a que las grúas de remolque son una gran ayuda en caso de quedarnos tirados sobre la carretera, es un procedimiento que, si no se realiza correctamente, podría causar otros daños a tu vehículo, sobre todo al momento de enganchar el coche y asegurarlo a la grúa o para subirlo a una plataforma.

Para no causar ningún daño a tu auto, de acuerdo con información de Imagen Noticias, es fundamental que sepas cómo operan las grúas y qué tipos de grúas existen, de esta manera el proceso de arrastre de tu auto será satisfactorio.

1. Grúa de gancho de remolque y cadenas,

Este tipo de grúas fueron las primeras que salieron al mercado, pero su uso es cada vez menos frecuente. Su anclaje se realiza con cadenas que se envuelven alrededor de la parte baja del chasis del vehículo, y esta forma de anclaje por lo general causa daños, abolladuras y rayones en el automóvil, no es la más recomendable, pero si no tenemos otra opción debes vigilar que se realice el proceso lo mejor posible.

2. Grúa de arrastre

Este tipo de grúas utilizan una prensa de metal en lugar de cadenas. Este componente se engancha bajo el tren delantero o trasero, en las ruedas, por lo que no toca ningún otro componente que se pueda dañar.

Una vez que el auto está sujeto por las ruedas, se colocan eslingas o redes que abrazan las ruedas contra el mecanismo de la grúa, una medida de seguridad para evitar que el coche se libere. También utilizan un elevador hidráulico o neumático, que levantan la parte delantera o trasera del vehículo para remolcarlo.

3. Grúa de plataforma

En este tipo de grúas, el vehículo es transportado y no arrastrado. No ejerce ninguna presión sobre él y es la más eficaz cuando se requiere realizar un arrastre por un período prolongado de tiempo.

Cuentan con un cableado metálico de arrastre que ayuda a subir al vehículo en caso de que presente inmovilidad y para facilitar la subida a la plataforma. Una vez en la plataforma, cuenta con enganches para sujetar la rueda para evitar que el vehículo se deslice sobre la plancha.

Un hecho que debes tomar bien en cuenta cuando realices este tipo de traslado, es que al jalar el auto con el cable metálico evites que el operador enganche el cable en partes sensibles de la suspensión o dirección, pues son componentes que no fueron diseñados para tolerar la tensión y podría generarse un daño severo.

Actualmente la mayoría de los vehículos cuentan con una herramienta de enganche ubicada en la parte frontal, y es especial para este tipo de situaciones, por lo que es preferible usar este dispositivo para evitar daños que salgan más caros a la hora de intentar trasladar tu carro.

