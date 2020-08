Cómo ver discursos en español de Michelle Obama y Bernie Sanders durante la Convención Demócrata

La Convención Nacional Demócrata dio en la mañana de este lunes su pistoletazo de salida con la reunión del caucus hispano. Durante la tarde también habrán otras teleconferencias, pero el momento más esperado de esta primera jornada llegará a partir de las 9 pm (hora del este) con las intervenciones de Michelle Obama y Bernie Sanders.

El evento más importante en el que los demócratas pretenden impulsar la candidatura presidencial de Joe Biden durará cuatro días. Todos las intervenciones se podrán seguir en directo a través de la plataforma del propio partido -donde también se puede consultar la programación-.

When we stand united, we can overcome anything. That’s why Americans of all backgrounds are joining us tonight to kick off the #DemConvention 🇺🇸

Tune in at 9pm EThttps://t.co/NEJtNqxFPV pic.twitter.com/IlKOW2I9br

— 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 17, 2020