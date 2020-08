Quiénes serán las voces hispanas en la Convención Nacional Demócrata

Cuando le pregunté al presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, sobre quiénes serían las voces hispanas en la Convención Nacional que comienza este lunes en forma virtual, su respuesta fue contundente: el vicepresidente Joe Biden hablará por todos los estadounidenses.

El tema no resulta menor, considerando que este año 32 millones de hispanos son elegibles para votar. Con una representación del 13.3% a nivel nacional se trata de la mayor minoría, por encima de los afroamericanos, según datos del Pew Research Center. Las recientes encuestas indican que el 57% de los hispanos apoya a Biden, pero ese respaldo está lejos del 72% que tenía Hillary Clinton.

Ante mi insistencia sobre personajes latinos en agenda, el líder no dio nombres concretos, pero habló de la labor de gente como el exsecretario de Vivienda, Julián Castro y su hermano Joaquín, representante de Texas, pero curiosamente el nombre de ninguno de los dos aparece en la lista principal de oradores, a pesar de que la campaña y agenda del primero ha puesto en perspectiva temas clave, como la equida laboral, la justicia social y la reforma migratoria.

Hay otros excontendientes demócratas que integran la lista en horario estelar, como Pete Buttigieg, Andrew Yang y Amy Klobuchar, quienes fueron de los primeros en declinar en sus aspiraciones presidenciales y sumarse a la campaña de Biden.

El “dreamer” y activista Juan Escalante, criticó la decisión de excluir a Castro del evento que comienza hoy y termina el 20 de agosto.

“¿Entonces realmente tendremos DNC sin @JulianCastro hablando en horario estelar?”, compartió en su cuenta de Twitter con el acronismo SMH, que significa “sacudiendo la cabeza”, un acto de reprobación.

So we’re really having the DNC without @JulianCastro speaking on prime time? SMH

Sin embargo, el exsecretario Castro destacó la importancia de la Convención y los personajes que estarán en ella, así como la unidad a mostrar.

“La Convención mostrará grandes voces y esta gran coalición de los demócratas ensamblaron en los últimos años, de gente de los suburbios, las ciudades, las zonas ruales”, expresó en MSNBC.

Voters from across the country are fired up and united behind @JoeBiden and @KamalaHarris.

This week’s #DemConvention will show that they’re the leaders who can tackle the challeges our country is facing. pic.twitter.com/k0q9HTP48j

— Julián Castro (@JulianCastro) August 17, 2020