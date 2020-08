Las imágenes de Julio Iglesias que preocuparon a sus seguidores por su dificultad para caminar

View this post on Instagram

Las fotos de #JulioIglesias que alarmaron por «deterioro» físico.⠀ ⠀ Ayudado para caminar, con una venda en la pierna y sumamente delgado, así fue como el cantante Julio Iglesias, quien está por cumplir 77 años, fue captado en unas imágenes que alarmaron.⠀ ⠀ No fue el hecho de que el intérprete español estuviera acompañado de dos chicas en bikini lo que llamó la atención, sino su deterioro físico.