¿Quién es su hija favorita? Kris Jenner impacta con insólita revelación

La madre de las Kardashians rompió el internet con su declaración

Si hay algo que tienen claro las hermanas Kardashian–Jenner es que su famosa madre no perdonaría bajo ningún concepto el diez por ciento de sus ganancias que se lleva en calidad de mánager y que, a lo largo de la última década, todas ellas se han ido turnando como el principal objeto de sus atenciones en función de su popularidad.

Ahora la propia Kris se ha encargado de resolver por fin el misterio en torno a cuál es su retoño preferido y el resultado les habrá sorprendido a todos. Ni Kim, ni Kylie; su favorita es nada más y nada menos que la famosa actriz Jennifer Lawrence.

“Eres la novia, la esposa y la hija más maravillosa que hay, y hoy eres mi hija favorita”, le ha asegurado la mománager a través de Instagram con motivo de su 30 cumpleaños este fin de semana. “Gracias por tu amistad, por tu cariño y por todas esas risas que consiguen que me acabe doliendo el estómago“, continúa el emotivo mensaje que le ha dedicado a Jennifer junto a varias fotografías en las que posan juntas.

La oscarizada intérprete es una gran fan de ‘Keeping Up With the Kardashians‘ y una de las pocas estrellas ‘serias’ de la meca del cine que reconoce abiertamente no perderse ni uno de sus episodios. Según ha confesado ella misma, recibir una invitación para acudir a cenar a casa de Kris fue uno de los mejores momentos de su vida y acabó la noche desnuda en el armario de la celebridad tras tomarse unos cuantos martinis de más.

La última ocasión en que las hijas de Kris se pronunciaron sobre su relación con su madre no tuvieron reparo en afirmar que diez años atrás Kim era su predilecta, pero que desde entonces la situación había cambiado y había sido sustituida por Kylie gracias al éxito de su imperio cosmético. Sin embargo, parece que se equivocaban porque a principios de este mismo año su progenitora afirmó en el programa de Ellen DeGeneres que, de toda su prole, se sentía especialmente unida a Khloé.