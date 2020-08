Sorprenden imágenes de mega fiesta en Wuhan, donde apareció el coronavirus por primera vez

Todo parece que volvió a la normalidad en Wuhan, la ciudad china donde se reportaron los primeros casos de coronavirus en el mundo.

Relacionado: El exitoso y polémico diario sobre la vida en Wuhan, desde el principio de la pandemia del coronavirus

Imágenes muestran una gran fiesta en un parque acuático de la ciudad. Hay miles de asistentes sin mascarillas y sin guardar distanciamiento social.

De acuerdo con la agencia AFP, los miles de visitantes gozaban de un festival de música electrónica en el Wuhan Maya Beach Water Park, que reabrió en junio después de que comenzara la reapertura de la ciudad, que estuvo cerrada por completo durante 76 días.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020