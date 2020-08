Así son los personajes de Itatí Cantoral y Juan Soler en ‘La Mexicana y El Güero’

View this post on Instagram

Un adelanto de lo que verás en #LaMexicanaYElGüero @canalestrellas • • • • @itatic_oficial @juansolervalls @luisrobertoguzman @galamontes @nicandrodiazof @aarvizu2001 @sian_oficial @eleazargomez333 @rodrigoabed @norasalinastv @rodrigobrandr @elaineharomusic @gabrielazamoramx @soyjuliocamejo @lauravignatti @soylaracampos @castillo.iran @gabrielacarrillo @jackiesauzaoficial @dannalvz @alejandraprocuna @josemontinitv @montserratmaranon @miguelmartinezoficial @rociobanquells @horaciopancheri @sabineoficial @patriciocastilloficial @tanializardomx @daniellelefaure @carlosmosmo @joankuri