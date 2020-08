‘Canelo’ Álvarez ya tiene rival, falta saber si querrá pelear

La Junta de Gobierno del CMB votó para ordenar a ‘Canelo’ que enfrente al contendiente obligatorio de la división de los supermedianos, Avni Yildirim

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ya le impuso un rival al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, uno de los tres mejores púgiles “libra por libra” del momento, se trata de del turco Avni Yildirim para que se enfrenten en una pelea por el título supermediano.

“La Junta de Gobierno del CMB votó para ordenar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial en múltiples divisiones que posee la designación de campeón Franquicia del CMB, que enfrente al contendiente obligatorio de la división, Avni Yildirim, por el campeonato vacante supermedio del Consejo“, informó la institución.

El CMB explicó que más adelante dará más detalles del combate que significará el retorno del peleador, que subió al ring por última vez el pasado 2 de noviembre cuando derrotó en Las Vegas por nocaut al ruso Sergey Kovalev y conquistó la faja de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Sin embargo, no porque el CMB ordene el rival para el ‘Canelo’ signifique que el pleito se vaya a llevar a cabo, si el púgil mexicano decide no enfrentarlo o si DAZN no autoriza a su boxeador, el título vacante sería en automático para el turco.

Sin embargo, The Athletic reporta que a ‘Canelo’ Alvarez no se le “ordena” pelear con el poco conocido Avni Yildirim, ya que según el presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, fue el propio Álvarez quien así lo pidió.

“Álvarez se comunicó con el CMB y solicitó pelear contra Yildirim por el título y ese es absolutamente uno de los privilegios que tiene”, asegura The Athletic.

Álvarez, con 53 victorias, 36 de ellas por la vía rápida, 2 empates y 1 derrota, es el púgil más taquillero de la actualidad, que pasa por un momento de consagración a los 30 años a pesar de ser criticado por una parte de algunos aficionados, disconformes con su estilo y las peleas a modo que suele buscar.

Yildirim, de 29 años, suma 21 triunfos, 12 decididas antes de tiempo, con un par de derrotas, entre ellas la de su última presentación, el pasado 23 de febrero ante el estadounidense Anthony Dirrell por el cinturón de peso supermediano del CMB.

El título por el que pelearían ‘Canelo’ y Yildirim está vacante luego de que el mexicano-estadounidense David Benevidez no dio el peso de 168 libras el pasado fin de semana en su pleito contra el colombiano Alexis Angulo.

El Consejo Mundial no especificó la fecha del combate, ni si será a puerta cerrada como lo han sido desde el regreso a la actividad del pugilismo después del parón causado por el coronavirus.

