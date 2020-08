¿Demasiadas órdenes de pizzas? Pandemia provoca que haya escasez de pepperoni

En estos tiempos hay más gente pidiendo pizzas que antes

Durante los últimos meses, debido a la pandemia del coronavirus, ha habido escasez en varios productos a lo largo y ancho del país, y esta vez le tocó el turno a uno de los ingredientes más queridos de los comensales: el pepperoni.

Y es que este producto es cada vez más difícil de comprar. Las razones de esto son varias. Por un lado, debido a que hay más gente trabajando desde casa, se están pidiendo cada vez más pizzas. Además, los precios al por mayor están aumentando y la mano de obra de las empresas que fabrican pepperoni también ha disminuido, de acuerdo con The Takeout.

Asimismo, el producto está aumentando de valor, lo que podría perjudicar a las pizzerías más pequeñas, ya que las cadenas grandes como Domino’s, Papa John’s, Pizza Hut, y Little Caesars compran en cantidades tan grandes que sus precios se negocian previamente mediante contratos a largo plazo.

Aún no se sabe si esta escasez de pepperoni afectará el que se vende en las tiendas de comestibles, pero las pizzerías más pequeñas ya están aumentando los precios o simplemente no están sirviendo platillos con este ingrediente para no afectar el precio de las pizzas.

–También te puede interesar: Pizza Hut cerrará 300 de sus restaurantes en EE.UU.