Desde Nueva York demandan a Trump y al Servicio Postal para garantizar fondos al masivo voto por correo

Varias personas, incluidos candidatos Demócratas a cargos públicos, demandaron desde Nueva York al mandatario Donald Trump, al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y a su nuevo director general de correos para garantizar la financiación adecuada a las operaciones postales.

La demanda se presentó en la corte federal de Manhattan en respuesta a los comentarios que hizo recientemente el presidente y las acciones tomadas por el recién nombrado Director General de Correos, Louis DeJoy, para cambiar las operaciones en las oficinas postales de todo el país.

La demanda alega que Trump y DeJoy están tratando de garantizar que el servicio postal no pueda entregar el correo electoral de manera confiable. Por ello buscan una orden judicial para forzar la financiación adecuada del servicio postal antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Entre los demandantes está Mondaire Jones, abogado y candidato Demócrata a la Cámara de Representantes en el Distrito 17 de Nueva York, que representa a los condados Rockland y Westchester.

Otros demandantes son la senadora estatal Alessandra Biaggi y dos candidatos Demócratas a la Asamblea en Albany: Chris Burdick y Stephanie Keegan.

Durante una entrevista en TODAY Show ayer, el gobernador Phil Murphy insinuó que Nueva Jersey también podría unirse a la demanda.

El senador Bob Menéndez criticó el manejo del servicio postal por parte del gobierno de Trump, diciendo que “nunca he visto a un presidente jugar a la política con el Servicio Postal de EE.UU. o convertir nuestro correo en un tema político”, citó NBC News.

Representantes Demócratas instaron al domingo al director general de correos a testificar ante el Congreso casi un mes antes de la fecha prevista. Los legisladores argumentan que es “urgente” celebrar una audiencia para tratar los “peligrosos” cambios que se han realizado en el servicio postal.

Several individuals including candidates for public office sued President Donald Trump and the U.S. Postal Service and its new postmaster general in New York on Monday to ensure adequate funding for postal operations. https://t.co/eJPkOjoccR

— NBC New York (@NBCNewYork) August 17, 2020