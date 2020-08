“Es una mujer extremadamente bella”: Héctor Sandarti aclaró si hubo romance con Galilea Montijo

Los conductores convivieron a diario por años

Fueron compañeros por largo tiempo en la televisión mexicana y los rumores no faltaron. Ahora, Héctor Sandarti aclaró por fin si hubo romance con Galilea Montijo.

El conductor que ahora participa en “Un minuto para ganar VIP” contó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, cómo ha perdurado su amistad con “Gali”.

“Ahí nos conocimos. Le digo a Galilea ‘improvisemos algo así, tú me dices esto, yo te digo esto otro, hacemos una broma con esto y vemos que sale’. Ahí se dio el click por primera vez entre Gali y yo a nivel profesional”, dijo sobre los inicios de sus trabajos juntos.

El ex presentador de “Un Nuevo Día” negó tajantemente que alguna vez haya pretendido a su colega.

“Yo a Galilea, desde el principio hubo mucho cariño, mucha complicidad, pero no, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella, nunca la vi con otros ojos que los de un amigo”, explicó.

“Cada quien estaba en lo suyo, pero la amistad que se dio fue tan sincera, espontánea, tan bonita, que ya no cabía otra opción y nunca lo pensamos, lo decidimos o lo hablamos”, añadió

“Como conducíamos un programa de parejas el público decía ‘que estos dos se vuelvan pareja, porque me cae bien él, me cae bien ella y se ven bonitos juntos, por favor que sean pareja’. Y luego hicimos Vida TV era aún más la presión mediática porque eramos la pareja más querida de la televisión en ese entonces, pero no, nunca hubo nada entre Galilea y yo”, concluyó.

