Galilea Montijo recordó con dolor la muerte de uno de sus grandes amigos de la TV

"Fue uno de los momentos más difíciles para mí"

Antes de convertirse en una de las conductoras favoritas de “Hoy”, Galilea Montijo formó parte de un programa de concursos llamado “Vida TV” en el que forjó grandes amistades con todos sus compañeros, pero sin duda alguna, una de las más especiales fue la que tuvo con “Evelio Con V Chica”, quien poco antes de fallecer le dejó un importante mensaje que hoy en día conserva con mucho cariño.

La presentadora recordó que estaba en un descanso del matutino de Televisa cuando la madre del desaparecido comediante se acercó a ella con una carta que él le escribió y aunque no compartió el contenido de la misma, dejó entrever que el humorista le dio las gracias por todo lo que habían compartido juntos en aquel show televisivo.

“Cuando muere uno de mis mejores amigos, que es ‘Evelio con V Chica’, fue uno de los momentos más difíciles para mí. Estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta que Evelio me escribió cuando estaba en el hospital. Se me ocurrió leerla cuando estábamos en comerciales, entré al aire y lo único que quería era salirme y meterme a llorar al camerino, pero no lo permití y me tuve que esperar a que acabara el programa“, dijo Galilea.

Evelio Arias, nombre real del humorista, murió el 4 de noviembre del 2008 de un paro respiratorio provocado por una complicación en su presión arterial a los 42 años y su característica frase “México Soy Tuyo” quedará grabada por siempre en la memoria de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir el escenario a su lado.

