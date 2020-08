Exfiscal Sally Yates critica a Trump: “Ha utilizado su cargo para beneficiarse a sí mismo”

En la segunda ronda de la Convención Nacional Demócrata se esperan más mensajes que destacan la importancia de votar por el exvicepresidente Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris, pero también habrá duros ataques contra el presidente Donald Trump, como el que tiene preparado la exfiscal general Sally Yates, acusando al mandatario de “beneficiarse a sí mismo” con el cargo y no al país.

“Desde el momento en que el presidente Trump asumió el cargo, lo ha utilizado para beneficiarse a sí mismo y no a nuestro país”, dirá Yates como parte de su mensaje esta noche. “Ha pisoteado el estado de derecho, tratando de convertir a nuestro Departamento de Justicia en un arma para atacar a sus enemigos y proteger a sus amigos”.

En 2017, el presidente Trump exigió a Yates su renuncia, luego de que ella dijera públicamente que no defendería el veto de viaje de países musulmanes impuesto por el mandatario, el cual fue calificado como su primera acción migratoria, desatando un caos en aeropuertos.

“Necesitamos un presidente que respete nuestras leyes y el privilegio del servicio público. Que refleja nuestros valores y se preocupe por nuestra gente. Necesitamos un presidente que restaure el alma de Estados Unidos”, dirá Yates.

El adelanto de los mensajes que dirán algunos de los oradores en horario estelar no incluye a Alexandria Ocasio-Cortez, quien dará un mensaje de solamente 60 segundos. Ella dijo nuevamente en Twitter que sería tiempo suficiente.

“Si puedo tostar regularmente a los aduladores de Trump en 280 caracteres o menos, puedo hablar de valores progresivos en 60 segundos”, expresó.

If I can regularly roast Trump sycophants in 280 characters or less, I can speak to progressive values in 60 secs (& maybe filibuster a few extra 😉).

Meanwhile, you’re supporting GOP sabatoge of people’s medicine, votes, etc by mail bc apparently democracy means nothing to you. https://t.co/Y3hYhpfOuK

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 18, 2020