IRS reabre registro para enviar más cheques de estímulo… pero solo para un grupo de personas

Tienes hasta el 30 de septiembre para registrarte y recibir el dinero extra

El IRS anunció que reabrió el registro de cheques de estímulo para los padres que no recibieron un pago adicional por sus hijos, de acuerdo con ABC.

Se suponía que muchos padres recibirían del gobierno $500 dólares adicionales a su cheque de estímulo personal por cada hijo dependiente que tuvieran, pero hubo algunas personas que no recibieron ni un dólar de este dinero.

Debido a esto, el IRS está pidiendo a los padres que califican a utilizar la herramienta conocida como non-filers tool, la cual pueden usar desde ya hasta el 30 de septiembre. Aquí, deberán ingresar la información de los hijos que califiquen para recibir los $500 dólares que les corresponden por cada uno de ellos.

Por otro lado, si no aún no has recibido el cheque de estímulo que te corresponde a ti en lo personal y eres del grupo de personas que no están obligadas a presentar impuestos, el IRS dijo que también deberías usar la herramienta non-filers tool para que te llegue. Solo toma en cuenta que debes hacerlo antes del 15 de octubre o de lo contrario recibirás tu pago hasta el otro año.

“Cualquiera que no cumpla con la fecha límite del 15 de octubre tendrá que esperar hasta el próximo año y reclamarlo como crédito en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2020”, anunció el IRS.

