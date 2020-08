“No son de nuestra filosofía”: Barcelona rechazó fichar al Chucky Lozano y a otras dos promesas mexicanas

Hristo Stoichkov, ex figura culé recomendó a los mexicanos

Después de la humillante eliminación de la Champions League a manos del Bayern Munich, el Barcelona tendrá que entrar a una obligada reestructuración y la llegada de nuevos jugadores parece inminente, pero habrá que tener un buen ojo para elegirlos.

La tarde de este lunes, TUDN habló sobre el tema de los fichajes del Barcelona y Hristo Stoichkov, colaborador de la cadena deportiva y ex figura blaugrana, reveló que hace tiempo recomendó a la directiva del Barcelona fichar a las jóvenes promesas mexicanas Hirving Lozano, Diego Lainez y César Montes, así como al canadiense Alphonso Davies, quien se ha convertido en la joya del Bayern Munich, pero los culés rechazaron a los futbolistas porque no compartían la filosofía del club.

No los quisieron fichar 😨 Hristo Stoichkov nos cuenta cuando habló con Josep Maria Bartomeu para recomendarle que fichara a Alphonso Davies y no le hizo caso 😔 Hoy este jugador los ha dejado fuera de Champions 😬 🔴 En vivo

“Recomendé a Alphonso Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. También les dije que se llevaran a Diego Lainez, César Montes y ‘Chucky’ Lozano. Lo mismo: ‘No son de nuestra filosofía’, así me dijeron”, reveló Stoichkov.

Actualmente, el único de estos jugadores que no juega en Europa es César Montes. Por otro lado, Chucky Lozano ha tenido pocos minutos en la Serie A y Diego Lainez se la vive en la banca del Betis. El único que ha logrado dar el salto de calidad ha sido Alphonso Davies, quien ya es considerado como una de las grandes promesas del fútbol mundial. ¿Será momento en que el Barcelona vaya tras el jugador?