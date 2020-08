Qué hechizo hacer para tener un amor de verano (y que sea perdurable)

Convierte el verano en una excelente oportunidad para encontrar el amor con estos hechizos

El verano es una de las estaciones más favorables para encontrar el amor. Es señal de diversión, vacaciones, calor y aunque la etapa en la que vivimos no es la más favorable para salir a divertirse, no deja de ser una excelente oportunidad para encontrar a nuestra media naranja.

Para esto, existen algunos hechizos que podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas. Basados en un artículo de El diario femenino, te sugerimos algunos de ellos.

Ritual para preparar tu corazón al amor

Este ritual es efectivo cuando salimos de una relación tormentosa y sentimos que nuestro corazón aún no está listo para otra romance, pero ya lo deseas.

Consigue una flor de temporada y colócala en un florero con agua durante toda una noche para que se cargue con todas las energías de la Luna, de preferencia, que sea luna llena. Al amanecer, coloca la flor en tu corazón, acuéstate en tu cama y di la siguiente oración: “corazón, ábrete al amor como los pétalos de esta flor; puede llegar y sé que lo hará”.

Ritual para encontrar el amor de verano

Una vez que tu corazón este programado para recibir los beneficios del amor, aplica el siguiente ritual para que tu pareja de verano esté más cerca de lo que te imaginas. Para ello necesitarás conseguir un cuarzo rosa y siéntate al aire libre. Si ya tienes a alguien en mente, escribe su nombre en un papel, de lo contrario, pon que deseas encontrar un amor en el verano. Sujeta el cuarzo entre tus manos y recita la siguiente oración: “ven a mí, te estoy esperando. En este rincón del mundo tenemos que encontrarnos”.

Hechizo para que el amor de verano perdure

Si ya estás en una relación o encontraste el amor durante las vacaciones y deseas que dure el mayor tiempo que se pueda, este ritual es el indicado. Prende un par de velas blancas y coloca en medio una foto de ambos. Luego, recita esta oración: “Nuestro amor ha nacido y la llama no se apaga, que no se apague nunca y no salgas de mi alma”.

