Sara Corrales acomoda su bikini al posar de rodillas en la playa

No se confunda, no es Xena la guerrera! Soy yo! Ahahahahahaha jajajajaja 🤣. Quisiera saber cómo van mis guerreroskissss por aquí? Supongo (🤨) que siguen entrenando muyyyy juiciositosss, verdad? Jajaja. Pilas pues! Motivación al 2.000 % ➡️➡️➡️ Menciona a tu partner con quién vas a lograr un cuerpecito de verano así como este! Ayyyyaaaayaiiiii 🔥🔥🔥 llamen a los bomberos.