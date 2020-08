Un policía entra en una casa de Miami y dispara contra un perro que estaba haciendo ruido

Una familia está pidiendo respuestas después de que dijeron que un oficial de policía había disparado a su mascota. Toda la escena, por suerte, fue captada por una cámara de vigilancia, de manera que tienen pruebas para demostrar qué fue lo que pasó en el hogar.

El animal es un pastor belga de 18 meses llamado “Luna”, que ahora se está recuperando de una herida de bala. “La bala atravesó sus huesos. Estamos esperando a ver qué va a decir el médico y el cirujano ortopédico”, comentaba Boris Fernández.

Te puede interesar: Matan a un perro que cumplía cuarentena por coronavirus tras atacar a varias personas en Miami

El hombre no puede creer lo que pasó. Aún quedan restos de sangre en el patio trasero donde ocurrió todo. Fernández estaba celebrando su cumpleaños junto a familiares. Había música y karaoke, incluso el perro hacía un poco de ruido. Se supone que algún vecino llamó a la policía para quejarse sobre lo que estaba pasando y para denunciar que había un exceso de ruido.

Un oficial caminó hacia el patio trasero para ponerse en contacto con los propietarios. Las cosas se intensificaron rápidamente cuando Luna se acercó.

El video muestra al perro huyendo después de los disparos. También había niños en el lugar.

Te puede interesar: Intentó estrangular a un perro frente a unos turistas en Miami Beach, ahora está en la cárcel

Varios equipos de policía se acercaron al lugar y el perro fue trasladado para someterse a cuidados médicos. Por suerte, el animal pudo sobrevivir, aunque la familia es consciente de que aún queda un largo camino para su recuperación.

Miami-Dade family wants answers after officer responding to noise complaint opens fire on their dog https://t.co/RpqxpNour7

— Larry Richman 🌊 (@larry411) August 18, 2020