Carolina Sandoval fuerte: Aclara que no fue amante de César Conde y pide suspensión de ex compañeros

La Venenosa Invita a Telemundo a considerar la suspensión a Jorge Bernal, Lucho Borrego y Juan Manuel Cortés, que hicieron en vivos como los de ella

Desde su cuenta de Instagram, Carolina Sandoval se puso seria para hacer un en vivo en donde, con nombre y apellido, le respondió a sus ex compañeros de ‘Suelta La Sopa’, quienes la llaman mentirosa, mostró las últimas conversaciones que mantuvo con ellos vía Whatsapp, habló de su amistad con el vicepresidente de Telemundo, Ronald Day, y aclaró que nunca fue amante con quien fuera el presidente de Telemundo y esposo de Pamela Silva, César Conde.

Durante 47 minutos, La Venenosa habló sin pelos en la lengua y directo. Comenzó explicando los valores que le dejó su fallecido papá, y aclarando que ella es mucho más que sus redes sociales como insinuaron, desde que salió de ‘Suelta La Sopa’, alguno de sus ex compañeros.

También aclaró que no se arrepiente del en vivo que hizo el 22 de julio, el que habría sido el causante del despido, cuando aclaró que ese día no estaría en el show porque no le habían dejado transmitir desde la casa, ya que su prioridad era cuidar a su madre, quien había sido diagnosticada con Pakinson en fase 2.

“Quiero ante todo decirles que de mí se han dicho muchas mentiras, creo que la mentira más ridícula que se ha dicho de mí es que fui amante de César Conde. Les quiero decir que no fui amante del caballero César Conde por múltiples razones, primero que nada porque no me gusta, porque me parece una persona muy inteligente, lo admiro, él era una persona casado, porque a su esposa siempre la respeté y la admiré. Esa es la mentira más estúpida que han dicho de mí”, así comenzó disparando con las aclaraciones.

Durante todo el relato explicó que su salida del programa había sido muy irregular, que jamás le habían notificado nada por escrito, que cuando le dijeron algo fue por teléfono y que la confusión era tan grande que sus ahora ex compañeros no sabían qué pasaba con ella.

“Si a mí me suspendieron por hacer un en vivo, que está esperando la cadena para la que se transmite el programa, para suspender a todas las personas del programa para el que yo trabajaba, luego de que ellos han hecho en vivos y han hablado de situaciones difíciles… ¿Por qué no suspenden a Lucho, a Juan Manuel, a Jorge que entre lo que han dicho y no han dicho la gente supone que es una respuesta a lo que ha pasado?… ¿por qué a mí sí me suspendieron? Por un en vivo”, disparó e invitó a Telemundo a suspenderlos a todos.

A continuación te daremos un resumen de lo que dijo de algunos de los integrantes de ‘Suelta La Sopa’ y ejecutivos:

Ronald Day: “Yo conocí ‘Yes You Can’ por Ronald Day y Alejandro Chabán, conocí esta marca cuando nadie daba un peso por esta marca y decían que solo eran batidos, y resulta que ahora facturan millones de dólares. Yo no estoy nada más con las personas en las fiestas, yo estuve desde el inicio. Tengo una relación con Ronald Day, vicepresidente del canal en donde sale el programa donde yo trabajaba, no he tenido ninguna comunicación con él por cosas obvias, nosotros sabemos respetarnos nuestros espacios, pero cuando una persona me da like en una foto uno entiende el lenguaje y lo que quiere decir”.

Vanessa Claudio: “quisieron ponerle de rival y era mentira”… Dijo que ella le comentó que no entendía cómo en los picos más altos de la pandemia la mandaran a trabajar a la calle. Que ella no sabía nada de la suspensión y que hasta le sugirió que demandara a Telemundo pues se haría millonaria.

Jorge Bernal: aclaró que no lo bloqueó en le teléfono y dijo que él le comentó que deberían hacer prueba cada dos semanas de COVID-19 a los shows, y que no lo deben hacer por presupuesto. Que él no sabía que ella estaba suspendida. También le dijo que no debió decir ciertas cosas en el famoso en vivo, pero que no consideraba que fuera para tanto. Carolina aseguró que le dolía que Karla, la esposa de Jorge, a quien consideraba su amiga, no le escribiera ni un “I Love You”.

Luis Alfonso Borrego: aclaró que lo tiene bloqueado y le contestó a las acusaciones de él donde aseguró que ella estaba mintiendo. Aclara que mantuvieron relación los días siguientes al en vivo y hasta le preguntó si estaba asesorada. Que el último mensaje fue el 31 de julio, después de días sin comunicación, fue con un mensaje larguísimo en donde le decía que le dolía lo que hacía y que expresara tanto odio y resentimiento.

Juan Manuel Cortés: Dijo que había muchas cosas que no podía decir pero que ellos dos sabían. Y también aseguró que lo único que le preocupó es que lo dejara de seguir en redes. Que no le preguntó por ella y mucho menos por la salud de su mamá.

Carlos Mesber: dice que le duele no como jefe, sino como amigo, recordemos que es el padrino de su hija menor. Asegura que fue él quien le dio el permiso de no ir al estudio y fue a él a quien lo mandaron a suspenderla. Que ella sí le escribió pero él no le contestó nunca.

Esto parece no terminar aquí, Sandoval ya estaría pensando en demandar, no a Telemundo, sino a High Hill, la compañía para la que ella pertenecía como talento.

MIRA AQUÍ TODO LO QUE DIJO: