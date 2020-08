El dominicano Fernando Tatis Jr. asalta a las Ligas Mayores a los 21 años de edad

El joven astro de los Padres lidera la Gran Carpa en jonrones, carreras producidas, anotadas y bases robadas

Fernando Tatis Jr. apenas tiene 21 años y ha jugado solo arriba de 100 partidos en las Ligas Mayores con los Padres de San Diego, pero el dominicano es hoy el beisbolista a seguir de las Ligas Mayores; el jugador del que todos los días se habla.

El infielder nacido en San Pedro de Macorís ha florecido rápidamente y tras un año de novato que fue destacado, ha sido sin ninguna duda el mejor pelotero en la primera parte de la temporada corta de 2020.

Sus números tras la jornada del martes son increíbles y lidera las Grandes Ligas en varias de las categorías más importantes:

– Primer lugar en jonrones con 11.

– Primero lugar en carreras producidas con 28.

– Primer lugar en carreras anotadas con 23.

– Primer lugar en robos de base con 6.

– Segundo lugar en hits con 31.

– Tercer lugar en slugging con .710.

– Quinto lugar en OPS (pctj. de embasamiento + slugging) con 1.094.

– 0 errores de fildeo cometidos como shortstop en 24 juegos.

Las estadísticas ayudan a dimensionar el nivel con el que está ejecutando Fernando. Eso lo complementa con una suprema confianza en sí mismo y un estilo de juego atractivo para el aficionado.

Vaya, hasta su esbelto pero imponente físico de 1.90 m (6-3 pies) de estatura, similar al de un joven Alex Rodríguez pero con hombros más prominentes, y gran explosividad son excepcionales.

Y luego está esa cálida sonrisa caribeña, tras la cual se esconde un bombardero de sangre caliente pero a la vez calculador al que no le gusta pasar inadvertido. Lo demostró este lunes en un partido de los Padres contra los Rangers de Texas.

San Diego le estaba dando una paliza a Texas en la octava entrada cuando Tatis Jr., quien apenas había bateado un jonrón de tres carreras en el inning anterior, se encontró con las bases llenas y cuenta de 3 bolas sin strike ante el pitcher Juan Nicasio, paisano suyo de República Dominicana.

Lo normal era que con el marcador de 10-3 Tatis dejara pasar el siguiente lanzamiento, pero en vez de eso le tiró a una recta de 92 millas y envió la pelota detrás de la barda del jardín derecho-central. Un grand slam. Con ello acumuló 7 carreras remolcadas en el partido.

Fue un gesto de chispa y astucia del joven Tatis. Los Rangers, sin embargo, no lo vieron del mismo modo y a continuación el lanzador Ian Gibaut envió su pitcheada detrás de la espalda del bateador Manny Machado como represalia.

Fue una manera de protestar lo que ellos -los Rangers- entendieron como un detalle antideportivo de parte del rival, quien a su entender ignoró una “regla no escrita” del béisbol al tirarle a un lanzamiento en cuenta de 3 y 0 estando la pizarra muy holgada.

Los Padres ganaron 14-4 y al día siguiente el pitcher Gibaut fue sancionado con tres juegos de suspensión, mientras que su manager Chris Woodward recibió un partido de castigo.

“Puedo decirles una cosa. He estado trabajando para eso”, dijo Tatis acerca de su noche de dos jonrones y 7 impulsadas con lo que se apoderó del primer lugar de la Gran Carpa en ambas categorías.

Acerca del tema de tirarle en cuenta de 3 y 0, el dominicano admitió que no se dio cuenta de que el coach de tercera base le había indicado aguantar: “He estado en este deporte desde que era niño y conozco muchas reglas no escritas. Pero esta vez se me pasó… Posiblemente tomaré el lanzamiento sin tirarle la siguiente vez”.

Pero mientras que a los tradicionalistas del béisbol podría no haberles gustado, lo que Tatis Jr. hizo es algo de lo que a veces carece la Gran Carpa: pimienta, atrevimiento, desafío.

“Trayendo la alegría de regreso al béisbol”. Así tituló ESPN un reportaje firmado por el autor Jeff Passan en que cuenta la historia de Tatis Jr. en detalle y explica su actitud como competidor, incluyendo la herencia de su padre del mismo nombre.

Tatis Jr. ya había avisado su ilimitado talento desde el año pasado terminando la temporada con promedio de bateo de .317, con 22 jonrones, grandes lances defensivos y el tercer lugar en la votación del Novato del Año.

“Solo Dios puede detenerlo”, dijo Tatis padre, quien a su vez tuvo una muy buena carrera en las Ligas Mayores (1997-2010). “Él puede ser cualquier tipo de pelotero que quiera en este momento. Tiene la habilidad. Tiene la determinación en el deporte. Cada vez que está en el campo, solo tiene una cosa en mente: ganar el juego. Y va a ganarlo en cada nivel. No puedes parpadear con él porque te va a desafiar. Te va a vencer”.

La carrera de Fernando Tatis Jr. apenas empieza. El béisbol lo está descubriendo con cada día que pasa y celebrando el surgimiento de una estrella que promete ser generacional.

Los Padres (13-12) han sido un equipo muy silencioso por muchos años, pero ahora tienen un magnífico plantel, una actitud desafiante, también un nuevo uniforme en el que predomina el color café en un regreso al pasado del club. Y lo más importante: ellos cuentan con su jugador franquicia.

Será divertido ver cómo Fernando Tatis Jr. continúa con su asalto en el mejor béisbol del mundo.

