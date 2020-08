La confusión que desató Alexandria Ocasio-Cortez al apoyar a Bernie Sanders y no a Joe Biden

Era su objetivo, pero no fue necesariamente su culpa. En lugar de apoyar la candidatura del expresidente Joe Biden, la representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) secundó la nominación del senador Bernie Sanders (Vermont), una acción que desató críticas en redes sociales y que el Partido Demócrata ha explicado, pero quizá demasiado tarde.

“Apoyo la nominación del senador Bernard Sanders de Vermont para presidente de los Estados Unidos de América”, dijo en su mensaje de poco más de 60 segundos la representante de El Bronx, quien este año busca su releección.

Tras su mensaje en el horario estelar de la Convención Nacional Demócrata, Ocasio-Cortez publicó un tuit en el que expresaba su apoyo al Biden.

“Felicidades, @JoeBiden – Espero profundamente luchar juntos por nuestro futuro y recuperar nuestra democracia en noviembre”, escribió la representante. “Gracias @DemConvention por designarme pronunciar el discurso de nominación del Senador Sanders. Ha sido un verdadero honor”.

Congratulations, @JoeBiden – I deeply look forward to fighting for our future together and reclaiming our democracy in November.

Thank you @DemConvention for having me deliver Sen. Sanders’ roll call nomination speech.

It’s been an absolute honor.#NotMeUs & #Biden2020 🇺🇸 https://t.co/dJN1FUQfix

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 19, 2020