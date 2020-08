La hija de Consuelo Duval abre su vestido y deja ver su pequeño bikini de color durazno

Paly Duval pide muy poco para ser feliz

Paly Duval ha confesado que en estos días ha atravesado por una fase en la que ha decidido no publicar en las redes sociales, por la falsa imagen que éstas dan a las personas: “Estos días no se me ha dado mucho postear. Principalmente porque me da hueva pero también porque Instagram y tik tok te dan una falsa idea de que tienes que sonreír aunque no tengas ganas”.

Afortunadamente para sus fans, en su más reciente publicación la hija de Consuelo Duval explotó su sensualidad en tres fotos en las que aparece usando un pequeño bikini de color durazno, el cual dejó ver al abrir su delgado vestido blanco.

Con la sinceridad que caracteriza a la también conductora, Paly publicó una foto en la que muestra un look muy bohemio con trenzas y pañoleta, con el mensaje: “Quiero vivir en el campo y tener una cabra 🐐 🌻🌈👩‍🌾”.

En cámara lenta, Marimar Vega sale del mar y muestra su espectacular figura en traje de baño negro

Vanessa Claudio baila sensualmente y muestra su look a lo JLo

La Mala Rodríguez posa insinuante en un minivestido transparente, dejando ver su body negro