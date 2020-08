Le devuelven la sonrisa tras ganar $7 millones en la lotería

Desde hace más de 20 años deseaba ponerse una dentadura y no había podido hacerlo pues para él, era todo un lujo

Un hombre australiano, cuya identidad se mantiene en el anonimato, se volvió millonario de la noche a la mañana gracias a un sorteo del Powerball de la lotería. Pero lo que más ha sorprendido a todos es en qué invertirá su premio.

El afortunado, el cual radica en Castle Hill, una pequeña localidad perteneciente a Nueva Gales del Sur, literalmente lleva más de 2 décadas sin sonreír debido a que siente mucha vergüenza de mostrarle a los demás sus dientes.

Es por ello que durante todo este tiempo soñó con obtener un buen premio de lotería para permitirse lo que para él significa todo un lujo: ponerse una dentadura nueva.

“Lo primero que quiero son unos implantes. Me he pasado la noche buscándolos en Internet y no he podido pegar ojo. Estuve despierto hasta las 5:30 de la mañana mirando dientes por la web. Ahora creo que me pareceré a una jirafa cuando me pongan los implantes”, declaró el hombre de 50 años al medio 9 News.

También explicó que su situación económica no siempre ha sido la mejor y para colmo, perdió su trabajo en una residencia de ancianos debido a la pandemia del coronavirus.

Además de la dentadura, también desea comprarse una casa, dará una parte del premio a una ONG que ayuda a los animales, así como regalará dinero a sus amigos cercanos.