Conoce la mansión de David Dobrik, el youtuber que se hizo viral por regalar automóvil a indigente

El influencer eslovaco David Dobrik, quien cuenta con más de 18 millones de suscriptores en YouTube, adquirió recientemente una exclusiva mansión en Sherman Oaks, por la que desembolsó $9.5 millones de dólares.

La propiedad, cuyo precio original era de $12 millones de dólares, tiene una extensión de 7 mil 800 pies cuadrados, por lo que el también tiktoker se hizo de una auténtica ganga.

El inmueble cuenta con seis recámaras, siete baños, una cocina gourmet de mármol, una cava de vino con espacio para 300 botellas y control de temperatura, un gimnasio, una oficina, una sala de cine, entre otras habitaciones.

La cocina está compuesta por una alacena de color chocolate y una isla al centro que puede ser usada por él y por su crew como desayunador, al contar con espacio para varios bancos.

La suite principal se localiza en el piso superior y no solo llama la atención por su tamaño, sino que también lo hace por las espectaculares vistas que se tienen del valle.

En la zona del patio trasero, decorada en su mayoría con césped artificial, cuenta con una cocina al aire libre con área de barbacoa, una sala de estar alrededor de una hoguera y una piscina con spa integrado.

En el área de césped tiene un columpio de madera para dos personas, desde el que se puede contemplar el atardecer.

Welcome to the Alomar. Nestled within the prestigious Longridge Estates, in Sherman Oaks, CA. This home has an absolutely beautiful glass 300-bottle wine cellar which utilizes a WhisperKOOL Ceiling Mount to keep this homeowner's #wine at the optimal temperature. 🍷🔒 ❄️ pic.twitter.com/HJfZJxSjda

— WhisperKOOL® (@WhisperKool) July 6, 2020