El exmarido de Britney Spears se une al movimiento ‘Free Britney’ para exigir su libertad

El ex esposo de la cantante #BritneySpears, #JasonAlexander, estuvo presente en una concentración en apoyo al movimiento #FreeBritney. – "Esta es una situación desafortunada que ha estado en su vida mucho tiempo… He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente", indicó Alexander. #Tupascuaenlinea #Farandula