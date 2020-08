Toronto Blue Jays prohíben playera en la que su mascota hace burla a las personas sin hogar

Debido a la gran cantidad de casos de coronavirus en Estados Unidos, el gobierno canadiense prohibió a los Toronto Blue Jays jugar sus partidos de local de la temporada 2020 de la MLB en la ciudad canadiense, ya que considera riesgoso que los peloteros viajen desde y hacia EE.UU.

Tras esto, el equipo de Toronto eligió el estadio Sahlen Field de Buffalo, Nueva York, para sus partidos de locales y lanzaron a la venta unas playeras con el texto “Homeless jays” (Arrendajos sin hogar), las cuales tenían la imagen de un arrendajo, el ave que es la mascota y emblema del equipo, con la ropa desgastada, sin un zapato y cargando sus pertenencias en una bolsa atada a un bat.

We don’t mind. Here to work. #homelessjays pic.twitter.com/E6DCb0k0l9

— Anthony Bass (@AnthonyBass52) August 15, 2020