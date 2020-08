El Caribe está en alerta ante las dos tormentas que se acercan

MIAMI – La tormenta tropical Laura hará un largo recorrido por el norte del Caribe durante el fin de semana antes de bordear la costa oeste de Florida y llegar como huracán a la costa septentrional del Golfo de México, según un nuevo cono de trayectoria publicado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Laura, que se formó este viernes, se mueve hacia el oeste en dirección a las islas de Sotavento, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora.

Los vientos de tormenta tropical se extienden desde el centro de la tormenta hasta 150 millas.

En la trayectoria de Laura están, entre otras islas, Puerto Rico, la Española (República Dominicana y Haití) y Cuba, antes de acercarse a Estados Unidos.

Tropical Storm #Laura is approaching the Northern Leeward Islands and tropical storm conditions are expected to spread over portions of that area later today. Latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/EiWEF1TRpq

En el otro extremo del Caribe, la depresión tropical “Catorce” que, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), puede convertirse en tormenta tropical este viernes, amenaza la costa de Honduras y la península de Yucatán (México), y puede acabar también en la parte norte del Golfo de México.

Si se convierte en tormenta tropical, según la lista de este año, llevará el nombre de Marco.

Tropical Depression #Fourteen is forecast to strengthen over the northwest Caribbean Sea and approach the Yucatan peninsula of Mexico late Saturday. A Tropical Storm Warning and Hurricane Watch are in effect for portions of that area. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6LOKYIu9a3

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2020