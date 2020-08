Exjugador del América, Rolfi Montenegro, reveló lo que pasó en la reunión entre Messi y Koeman

El argentino mantiene una amistad con el papá de "La Pulga"

De acuerdo al medio catalán RAC1, Lionel Messi suspendió sus vacaciones para reunirse con el nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, y mostrarle el panorama del cuadro blaugrana, pero eso no fue todo, pues el argentino habría mostrado su inconformidad por las decisiones de la directiva, tanto así, que podría dejar la institución en este verano.

Tras darse a conocer dicha información, el ex futbolista del América, Daniel Montenegro ofreció una entrevista para la televisora argentina Torneos y Competencias, en la que reveló más detalles sobre esta reunión, pues Rolfi es amigo del papá de Messi.

“Puso a Koeman al día de todo lo que pasa en Barcelona. Está muy insatisfecho y le dijo que quiere un cambio. Le aclaró el panorama. No dejó que el vocero sea otro. Evitó que la gente que hizo mal en este tiempo le hable o le diga todo como creen que es. No dejó que intervenga el presidente”, dijo el ex mediocampista de las Águilas.

REUNIÓN: Koeman-Messi. El argentino le ha comunicado a Koeman que ahora mismo se ve más afuera que adentro del Barcelona. Dura noticia. Culés,

¿Están listos para vivir sin su "10"?

De igual manera aclaró que es difícil saber cómo manejaba Quique Setién el vestidor, pues tomó ciertas decisiones que no correspondían con el momento que atravesaba el equipo.

“Por ahí ves que Suárez estaba lesionado y lo hicieron jugar igual. Hay cosas que no sabemos. Cuando acá decíamos pobre técnico, por ahí no era tan pobre. Decíamos ‘le caen todos al técnico, ni habla’ y no sé si en el día a día no hablaba. Parecía más el ayudante de campo, que el técnico el problema”, concluyó Rolfi.

Durante los próximos días se mantendrá la incertidumbre para conocer el destino de Messi, pues podría quedarse en Barcelona, o bien dar un paso al costado e involucrarse con una de sus posibles opciones, que serían Inter, París Saint-Germain o Manchester City.