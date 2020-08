Incendios causan al menos 6 muertos y desplazan a casi 200,000 en California

SAN FRANCISCO – Seis personas han fallecido esta semana y casi 200,000 permanecen evacuadas a causa de los múltiples incendios activos a lo largo y ancho del estado de California, iniciados el fin de semana pasado por los miles de rayos que cayeron durante una tormenta.

Aunque los fuegos están dispersos por todo el estado, los más violentos se concentran en la zona norte, en torno al área de la bahía de San Francisco, donde en las últimas horas han fallecido cuatro de las seis personas, tres de ellas en el condado vinícola de Napa y una en el de Solano.

Al sur de San Francisco, en los condados de San Mateo y Santa Cruz, 64,600 personas fueron forzadas a evacuar sus casas la madrugada de este viernes a causa del avance de las llamas, informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado, Cal Fire.

De la treintena de fuegos activos en California, los que en estos momentos suponen un mayor riesgo para la población son los bautizados como LNU, CZU y SCU.

Estos tres fuegos, así como la mayoría de los que queman en estos momentos en el estado, se iniciaron el fin de semana a causa de una ola de calor y numerosas tormentas eléctricas en las que cayeron más de 10,800 rayos, pero apenas lluvia, y se calcula que fueron responsables de más de 360 incendios.

Ante esta situación, el gobernador de California Gavin Newsom declaró el martes el estado de emergencia.

“Estamos desplegando todos los recursos disponibles para mantener a las comunidades seguras mientras California combate los incendios en todo el estado durante estas condiciones extremas”, dijo Newsom en un comunicado.

El domingo pasado, el mercurio en el valle de la Muerte alcanzó los 130 grados Fahrenheit (54 grados Centígrados), posiblemente la lectura más alta en la Tierra en casi 90 años de confirmarse la medición.

Los incendios, que están liberando una enorme cantidad de humo al aire, se registran mientras el estado lidia con un aumento en los casos de coronavirus, lo que genera temores sobre la seguridad de los bomberos y de quienes evacuan sus hogares, además de causar niveles de contaminación del aire peligrosos.

The #Sacramento Region is experiencing elevated PM2.5 #pollution due to smoke from ongoing #wildfires, which will likely affect the area through at least Aug. 21. Residents are advised to stay indoors whenever possible. https://t.co/uDbPoXgQiL @SacCountyCA @SacPublicHealth

— Sac Metro Air District (@AQMD) August 19, 2020