Concurso barrial para motivar participación en el censo en NYC

Faltando pocas semanas para que venza el plazo del conteo, activistas y la oficina del Censo piden a todos que se registren y no solo advierten que no existen riesgos sino que están lanzando un concurso para motivar a los neoyorquinos

El miedo de muchos neoyorquinos a ser contados y el impacto que ha dejado la pandemia del COVID-19 en la Gran Manzana, se han convertido en los dos grandes obstáculos para que todos los habitantes de la ciudad de Nueva York, sin importar su estatus migratorio, se hagan contar en el Censo 2020, que determina la asignación de recursos futuros, sillas políticas y programas en las comunidades.

Y entendiendo que Nueva York está atrasada en el conteo, pues todavía el 44.4% de hogares no han respondido, la Oficina del Censo, está movilizando cientos de trabajadores puerta a puerta para contar a aquellos que todavía no se han reportado, y de paso ha optado por buscar estrategias creativas para informar, educar y motivar sobre la urgencia de participar. Una de ellas es el concurso “Serie del Metro del Censo NY cuenta”, que nació como respuesta a la decisión de la Administración Trump de reducir el Censo en un mes, y que pretende impulsar a que más neoyorquinos se animen a contarse.

A través de dicha iniciativa, que durará cinco semanas, se enfrentarán vecindarios en dupla para mirar cuál registra mayores formularios de conteo en la semana en la que se esté dando la competencia en esas zonas y los residentes de esos barrios enfrentados podrán participar en el sorteo de premios: tarjetas por $1,000 de Seamless, vales de crédito de LYFT de $50, membresía del programa CitiBike y también membresías del Museo de Arte Moderno.

Así lo anunció la Oficina del Censo de Nueva York, tras explicar que los dos primeros vecindarios en competir serán Jamaica, Queens, que tiene una tasa de respuesta actual del 49.4%, y Canarsie, Brooklyn, que presenta un 47.9% de participación en el conteo.

La manera de concursar es muy sencilla: Todos los neoyorquinos deben tomar una foto de la página de confirmación de finalización del Censo y subirla al sitio web de la Ciudad hasta el lunes 21 de septiembre.

“El censo 2020 será un componente crítico en la recuperación de la ciudad de Nueva York después del COVID-19. Eso significa que debemos hacer todo lo posible para lograr un recuento completo y preciso, y luchar contra los intentos de Donald Trump de robar el Censo”, dijo Julie Menin, directora del Censo 2020 de la ciudad de Nueva York”.

Más allá del concurso implementado, líderes y activistas de organizaciones comunitarias, también están haciendo un llamado a los hispanos que aun no se han hecho contar a que lo hagan, y advierten ante todo, que no hay nada que temer, pues la confidencialidad de los datos es total, además de que la información que se solicita es mínima y básica.

Ese es el mensaje de Mayra Callos, organizadora de Make the Road NY,quien lleva meses trabajando en labores de promoción para que los vecinos de Corona, Jackson Heights y otras áreas de Queens, de amplia presencia inmigrante, se sumen al conteo.

“El mensaje que hemos dado desde el principio, es que hay que hacernos contar. Necesitamos que el gobierno mire que nosotros existimos. Necesitamos muchos fondos, mucha mayor ayuda para nuestras comunidades que viven al raz, especialmente ahora con la pandemia, y por eso es momento de salir y censarnos”, comentó la joven peruana.

Callos advirtió que queda poco tiempo y si muchos se quedan sin contar, los efectos serán catastróficos para una generación entera, ya que el Censo se realiza cada 10 años.

“Debemos tomar conciencia entre los inmigrantes latinos para decir ‘acá existo, acá existe mi hermana, mi familia. Somos estos. No debemos de tener miedo, debemos de sentirnos seguros, porque hay una ley federal que avala la confidencialidad. No nos piden ni números de cuentas ni social security, ni nada de eso, solamente preguntan cuántas personas viven en casa”, advirtió la activista, explicando que si alguien no desea responder a los censadores que hacen visitas en persona, pueden usar las otras alternativas.

“El Censo solo toma unos 10 minutos y si no desean que nadie vaya a sus casa, pueden hacerlo por teléfono, por internet o mandando por correo los formularios que les han enviado. No importa la forma, lo que importa es que nos hagamos contar todos”, dijo la joven, al tiempo que admitió que la pandemia del COVID-19 ha complicado más el reto de que todos sean contados, pero también ha alentado a muchos a participar al ver las necesidades que las comunidades tienen.

“La pandemia ha dejado hogares con mucho dolor y familias sin ingresos, pero al mismo tiempo ha ayudado a tomar conciencia de que necesitamos fondos para el sistema de salud que colapsó, que necesitamos más ingresos y para ello tenemos que revelar cuantos vivimos en cada barrio, en cada distrito, porque si no nos cuentan a todos, nos quitarán recursos”, aclaró.

Bitta Mostofi, Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de Nueva York, también pidió a los neoyorquinos, con o sin papeles, a que se sumen al conteo, pues no existe ninguna pregunta relacionada con migración.

“Todos los neoyorquinos, independientemente de sus antecedentes, estatus migratorio, edad o el idioma que hablen, tienen derecho a ser contados en el Censo mientras luchamos por nuestra parte justa de financiación vital y representación política para nuestras comunidades”, dijo la funcionaria. “El Censo es seguro, las respuestas son completamente confidenciales y están protegidas, y no hay preguntas sobre ciudadanía o inmigración. Además no tienen que esperar a que un encargado del Censo llame a su puerta. Puede completar el Censo en línea o por teléfono hoy mismo”.

Joseph Salvo, jefe del Departamento de Planificación Urbana explicó que el Censo tiene un enorme valor para el desarrollo de las comunidades y no es un simple asunto de conteo numérico.

“¿Qué está en juego en el Censo? En pocas palabras: poder político y financiero. El censo determina la cantidad de escaños que Nueva York tiene en el Congreso y los fondos que recibe para vivienda, atención médica, educación, transporte y mucho más. Es absolutamente vital que los neoyorquinos se pongan de pie y sean contados, especialmente durante estos tiempos difíciles”, advirtió el funcionario.

Una visitadora del Censo, quien aseguró no poder revelar su identidad, ya que la Oficina del Censo tiene protocolos estrictos de protección de la privacidad de las respuestas que prohíbe dar cualquier dato, reveló que la labor puerta a puerta resulta todo un reto para muchos encuestadores. Hay mucho temor entre aquellos a quienes contactan.

“Hay gente que participa sin problemas, pero en la mayoría de sitios a los que he ido, veo a la gente con mucha desconfianza y temor y hay quienes incluso nos cierran la puerta en la cara o nos piden que no molestemos, porque evidentemente están nerviosos o por asuntos de salud con la pandemia o por asuntos de inmigración”, reveló la trabajadora, quien se sumó al llamado de que todos se hagan contar.

“Yo visito a veces hasta 20 casa y si no me atienden o me rechazan, mi supervisor manda a otro compañero para tratar de contar a todos, pero mi mensaje a la gente es que no tenga temor, que participemos todos. Es por el bienestar de la Ciudad que nos hacemos contar para tener más fondos”, agregó la censadora.

El asambleísta Felix W. Ortiz, de Brooklyn, donde residen también muchos latinos, insistió que para estar más tranquilos, los neoyorquinos que no se han contado utilicen las formas disponibles, distinta a la respuesta en persona.

“Todos deben completar el Censo por teléfono, computadora o en papel. 10 minutos por 10 años de beneficios. ¡Ayude a asegurarse de que nuestros vecindarios obtengan los fondos que se merecen! Sin su participación, nuestras escuelas, hospitales y carreteras sufrirán”, comentó el político.

Datos generales del Censo y el concurso

El censo consta de 10 preguntas sencillas

10 minutos es el tiempo en promedio para completarse

Puede responderlo online en la página my2020census.gov

También por teléfono al 1-844-330-2020 .

. El Censo no pregunta sobre inmigración, ciudadanía, antecedentes penales o ingresos.

Por ley, todas las respuestas del censo son completamente confidenciales y no se pueden compartir con autoridades de inmigración, fiscales ni policiales.

Desde 1953 cuando se aprobó la ley de confidencialidad nunca se ha violado, asegura el Censo.

Actualmente, la Oficina del Censo está llevando a cabo el plan NRFU (Seguimiento sin respuesta) que es la visita de censistas a todos los hogares que aún no han completado el Censo.

Si no desea que un censista llame a su puerta, complete el censo en línea o por teléfono de inmediato.

Para participar en el concurso del Censo en el Subway, puede visitar esta página https://www1.nyc.gov/site/census/get-involved/count-on-new-york-contest.page

21 de septiembre es el plazo máximo para subir sus fotos para concursar por los premios

