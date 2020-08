El incendio LNU Lightning Complex se convierte en el segundo más grande en la historia de California

Cientos de edificios han sido destruidos, cerca de un millón de acres de tierra han sido quemados y al menos seis personas han muerto en una de las peores series de incendios forestales en la historia de California.

El LNU Lightning Complex se ha convertido en uno de los incendios forestales más grandes en la historia de California, solo superado por un complejo que quemó NorCal en 2018, según los registros de Cal Fire. El CZU Lightning Complex ahora ocupa el tercer lugar, reportó ABC 7.

Statewide fire map for Saturday, August 22. Thank you to all who are firefighting and keeping the public safe around the clock. pic.twitter.com/h5EBtpAl8x

En seis días, el LNU Lightning Complex había quemado más de 314,000 acres en el Área de la Bahía y la región vinícola, dejando cuatro muertos y cientos de edificios destruidos.

CALIFORNIA: Evacuation orders are in effect throughout the state.

If you are in an impacted area please heed these orders and listen to your local officials.

Stay safe. pic.twitter.com/j6DIM9fqXT

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 22, 2020