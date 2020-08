Investigan en Israel violación de una adolescente ebria por 30 hombres en cuarto de hotel

Los reportes indican que los hombres se alinearon frente a la habitación para hacer turno y atacar a la menor de 16 años

La policía de Israel investiga la violación de una adolescente de 16 años por parte de 30 hombres en la ciudad costera de Eilat.

Medios en ese país reportaron que dos hombres fueron acusados de agresión sexual contra la menor que, alegadamente, fue atacada mientras se encontraba borracha en la habitación de un hotel el viernes pasado.

La información que manejan las autoridades apunta a que los hombres se alinearon frente al cuarto para hacer turno para atacarla, y que nadie intervino para auxiliarla.

“Esto es impactante, no hay otra palabra. Este no es solo un delito contra la niña, es un delito contra la humanidad, que merece toda la condena, y los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, tuiteó el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

“Desde ayer por la tarde he estado tratando, y no he logrado entender: ¿Qué trata de probar un hombre que está parado en una fila con decenas de otros, camino a una habitación donde una joven desorientada está acostada?”, compartió por su parte el ministro de Defensa, Benny Gantz.

Luego de que la joven hiciera la denuncia, un sospechoso de 27 años fue detenido este miércoles y el Tribunal de Magistrados de Ascalón le dictó prisión preventiva por cinco días, de acuerdo con el reporte de RT Noticias. Un segundo implicado, también de 27 años, fue arrestado el jueves por la mañana. Se desconoce si fue enviado a prisión o no. Se espera que la Policía realice nuevos arrestos.

Según la información disponible al momento, la adolescente fue a Eilat, ciudad turística en el sur del país con un amigo, y allí se reunieron con un grupo de conocidos del acompañante. Tras salir a beber todos juntos, regresaron a la habitación del hotel donde se reportó la violación masiva.

El segundo detenido alegó ante las autoridades que la acción no fue forzada y que la muchacha era la que controlaba la entrada de los hombres.

Sin embargo, el amigo de la víctima contó a los investigadores que uno de los sospechosos afirmó “que era médico y quería ayudar”, cuando era evidente que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol.