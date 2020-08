Ordenan evacuaciones obligatorias en los Cayos de Florida por la llegada de la tormenta Laura

La alcaldesa del condado de Monroe no quiere arriesgarse con los Cayos de Florida ya que se encuentra dentro del cono de incertidumbre del paso de la tormenta tropical Laura.

Por eso Heather Carruthers, la alcaldesa, declaró el estado de emergencia local para los Cayos y emitió la evacuación obligatoria a todas aquellas personas que viven en embarcaciones, casas móviles, vehículos recreativos, remolques y caravanas.

Los refugios abrirán el domingo a las 3pm para todos aquellos residentes que lo necesiten.

“Si estás en una embarcación, te pedimos que no navegues. Lo mismo con los residentes de casas móviles”, subrayó.

La alcaldesa no está pidiendo que los turistas que están en hoteles se retiren todavía. “No estamos pidiendo la evacuación obligatoria de los visitantes de hoteles”, agregó.

Los residentes ya han empezado con los preparativos de la tormenta. En Cayo Largo, la gente estaba subiendo a bordo, amarrando sus botes y abasteciéndose de artículos esenciales en caso de que haya una pérdida de energía.

A pocas millas al norte, en el condado de Miami-Dade, el alcalde Carlos Giménez también instó a los residentes a prepararse. Aunque es menos probable que el centro de la tormenta golpee allí, es probable que haya efectos climáticos que lleguen al sur de Florida a principios de la próxima semana.

